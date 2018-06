Esporte Sport e Grêmio fazem jogo equilibrado e ficam no empate por 0 a 0 no Recife Resultado é ruim para os dois times, que se distanciam da briga pelas primeiras colocações

Na última partida antes da parada para a Copa do Mundo da Rússia, Sport e Grêmio não saíram do 0 a 0, nesta quarta-feira (13), no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi ruim para os dois times, que se distanciam da briga pelas primeiras colocações. O clube pernambucano chega aos 19 pontos, enquanto que o gaúcho v...