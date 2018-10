Esporte Sport derrota o Vasco no Recife e ganha fôlego na briga contra o rebaixamento

O Sport mostrou sinais de recuperação neste sábado ao vencer o Vasco por 2 a 1, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, em duelo válido pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Forte em seus domínios, o time pernambucano ganha fôlego na briga contra a queda e impede que os cariocas se distanciem da zona de rebaixamento. Mateus Gonçalves e Claudio Winck anotaram os...