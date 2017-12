Sport derrota o campeão Corinthians e se livra do rebaixamento no Brasileirão

Com parte do elenco já de férias e o título garantido há mais de 15 dias, o Corinthians se despediu do Campeonato Brasileiro com derrota por 1 a 0 para o Sport, neste domingo, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife. O time encerra o Nacional com 72 pontos. A vitória em casa levou o Sport aos 45 pontos, na 15.ª colocação, e salvou a equipe pernambucana do rebaixamento para a Série B.



O jogo foi tecnicamente fraco, com poucas chances de gol. Tenso e pressionado, o Sport jogou no seu limite. O Corinthians, desinteressado e com a cabeça em 2018, também pouco produziu. Com apenas três titulares (Cássio, Balbuena e Gabriel), o time sentiu a falta de entrosamento e teve muita dificuldade para trocar passes e segurar a bola no ataque. Mesmo sem jogar bem, a equipe paulista não foi incomodada pelos pernambucanos no primeiro tempo e ainda teve a melhor chance de gol.



Aos 22 minutos, Magrão, goleiro do Sport, fez duas grandes defesas em sequência. Primeiro na cabeçada de Pedrinho e depois no chute de Rodrigo Figueiredo à queima-roupa dentro da pequena área.



No segundo tempo, o Sport voltou melhor. Como só a vitória interessava ao time pernambucano, os donos da casa passaram a jogar mais no ataque e a rondar a área de Cássio com perigo. Aos quatro minutos, o goleiro do Corinthians teve de se esticar todo para defender o chute de Marquinhos. Aos 10, Cássio acabou falhando e André, sem goleiro, abriu o placar.



Em vantagem, o Sport se fechou na defesa e deu campo de jogo ao Corinthians, que não soube aproveitar os espaços oferecidos pelo adversário. A única oportunidade criada pela equipe até o apito final foi aos 27 minutos, quando Marciel invadiu a área, mas pegou mal na bola e chutou para fora.



FICHA TÉCNICA



SPORT 1 x 0 CORINTHIANS



SPORT - Magrão; Raul Prata, Oswaldo Henríquez, Durval e Sander; Anselmo, Patrick, Marquinhos (Rogério), Diego Souza e Mena (Rithely); André. Técnico: Daniel Paulista.



CORINTHIANS - Cássio; Léo Príncipe, Balbuena, Pedro Henrique e Marciel, Gabriel, Fellipe Bastos (Paulo Roberto), Rodrigo Figueiredo, Giovanni Augusto e Pedrinho (Mantuan); Kazim (Danilo). Técnico: Fábio Carille.



GOL - André, aos 10 minutos do segundo tempo.



CARTÕES AMARELOS - Durval, Raul Prata e Osvaldo (Sport); Fellipe Bastos e Kazim (Corinthians).



ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).



RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.



LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).