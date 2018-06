Esporte Southgate evita pensar nas oitavas e pede Inglaterra focada apenas na Bélgica

O técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, ainda não quer pensar em quem poderá enfrentar nas oitavas de final. Apesar de sua seleção já ter garantido a vaga para a próxima fase, ele afirmou que o único objetivo agora é vencer a Bélgica no último duelo pelo Grupo G da Copa do Mundo. "Há gente já dando opinião de como deveríamos jogar contra a Bélgica já pensando no cam...