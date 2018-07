Esporte Southgate elogia Pickford e exalta confiança da seleção inglesa no goleiro Para voltar a decisão da Copa, os ingleses terão pela frente a Croácia, na próxima quarta-feira (11), em Moscou

Se a Inglaterra voltou às semifinais da Copa do Mundo após 28 anos de ausência, um dos culpados é o goleiro Jordan Pickford. O jogador do Everton, de 24 anos, tem fechado o gol da seleção e superou qualquer desconfiança que a torcida tivesse sobre seu trabalho. O resultado tem sido elogios de companheiros e do técnico Gareth Southgate. "Eu acho que ele está jogand...