Esporte ‘Sou um cara emotivo’, diz autor de gol do Atlético

Duas reações do meia-atacante Renato Kayzer, do Atlético, chamaram atenção desde a chegada dele ao clube para disputar a Série B - quando foi substituído, ainda no início do primeiro tempo da partida em que o Dragão perdeu do Figueirense (4 a 3) e na vitória sobre o Sampaio Corrêa (3 a 2), quando marcou o gol da vitória nos minutos finais. Neles, Kayzer não se conteve ...