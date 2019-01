Esporte Sorteio no Rio de Janeiro deixa Brasil em grupo tranquilo na Copa América Adversários da seleção brasileira na primeira fase serão Bolívia, Venezuela e Peru. Competição ocorre entre os dias 14 de junho e 7 de julho

Foi realizado na noite desta quinta-feira (24), no Rio de Janeiro, o sorteio da Copa América 2019, que será disputada no Brasil. A seleção brasileira, cabeça de chave do Grupo A, terá uma chave relativamente fácil, que vai contar com Bolívia, Venezuela e Peru. Os comandados de Tite vão abrir a competição diante da Bolívia, no dia 14 de junho, no Estádio Morumbi, em S...