Esporte Sorteio do Mundial Feminino de futebol coloca Brasil e Austrália no mesmo grupo Estreia das brasileiras no Mundial da França será no dia 9 de junho contra a Jamaica, em Grenoble

O sorteio do Mundial Feminino de 2019, realizado pela Fifa neste sábado, em Paris, na França, colocou Brasil e Austrália no mesmo grupo do torneio. Além das australianas, algozes das brasileiras no Mundial de 2015, Itália e Jamaica também compõem o Grupo C da competição. A seleção brasileira estreia contra a Jamaica, em duelo marcado para o dia 9 de junho, em Gre...