Esporte Sorteio da Liga dos Campeões coloca Barcelona, PSG e Juventus em grupos da morte Evento da Uefa para o sorteio ocorreu nesta quinta-feira (30) em Montecarlo, no Principado de Mônaco

A Uefa sorteou nesta quinta-feira, em uma festa realizada na cidade de Montecarlo, no Principado de Mônaco, os grupos da Liga dos Campeões da Europa. Barcelona, Paris Saint-Germain e Juventus não tiveram muita sorte nas mãos do brasileiro Kaká e do uruguaio Diego Forlán, que tiraram as bolinhas dos potes no evento, e caíram nos considerados "grupos da morte" da competição. ...