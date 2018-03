Sorrisos resumem sentimentos do Circuito Mulher

A linha de chegada era o gatilho para a abertura do sorriso. A expressão no rosto das corredoras do 10º Circuito Mulher Unimed, neste domingo (11), era quase sempre a mesma, mas também acompanhada de outros sentimentos, além da alegria de concluir a corrida, seja nos 5 km ou 10 km do evento, exclusivo para elas, promovido pelo POPULAR.

O sorriso da advogada e servidora pública Francielle Menezes, de 36 anos, foi duplo. No colo, ela cruzou o pórtico final com a pequena Lavínia, de 2 anos, nos braços. “Foi emocionante. Quero passar o exemplo para ela desde pequena”, comenta a mãe, que vem retomando aos poucos a rotina de corredora.

Antes de engravidar de Lavínia, Francielle já praticava o esporte. Mas complicações no pós-parto fizeram com que ela ganhasse cerca de 20 quilos. “Estou retomando agora”, reitera a advogada, já mais tranquila, com o apoio do marido, Enilsio Pereira, de 36 anos, responsável por cuidar de Lavínia durante a prova - ele só a entregou para a mãe nos metros finais.

Cruzar a linha de chegada com a filha nos braços foi uma forma de superar desafios da maternidade. Franciele e Enilsio, economista e corredor eventual, esperam, um dia, poder correr com a filha. “Quero incentivá-la. Por enquanto, vamos revezando no cuidado com ela.”

Para Elizangela Batista, de 38 anos, técnica em enfermagem, a chegada pode não ter sido tão apoteótica quanto a de Franciele. Porém, logo que cruzou a linha de chegada, buscou o cumprimento do marido, o empresário e professor Luiz Flávio, de 38 anos. “Ele é meu incentivador. Isso é muito importante”, reforça Elizangela. “Na próxima corrida estaremos juntos”, completa Luiz Flávio.

Desta vez, eles não puderam estar juntos na pista, mas ele fez questão de esperá-la junto à linha de chegada da prova, que é especial para Elizangela. No ano passado, o Circuito Mulher foi a primeira corrida de rua dela. “Comecei a correr influenciada pela minha cunhada. Agora, faz parte da minha vida.”

Entre as cerca de mil participantes, o clima de homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado na quinta-feira, deu o tom do evento. Ao final, muitas se contagiaram com a aula de dança na arena montada em frente ao Shopping Bougainville, local de largada e chegada.