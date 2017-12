Sonho de infância para a maioria

Entre atletas experientes ou novatos no esporte, correr a São Silvestre é a realização do sonho de infância do quarteto goiano de corredores entrevistados pelo POPULAR. Gabriela Ferreira, Elavino de Miranda, Talita Nunes e Anderson Rios disputam a maior corrida de rua do País com a motivação e o desejo criados desde que todos eram pequenos.“Quando era menino, acompanhava a corrida ...