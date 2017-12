Sonho é montar time em Goiás

Aos 37 anos, Dante vê o fim de sua carreira se aproximar. Com uma longa série de conquistas e realizando o sonho de estar perto da família, com a possibilidade de ver os filhos muito mais vezes do que quando morava no exterior, o jogador vê o planejamento da aposentadoria como necessidade. “Um dos maiores erros de um atleta é não se preparar para sua aposentadoria. Muitos param de...