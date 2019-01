Esporte Sonhando alto, Marlone é apresentado no Goiás Após ser rebaixado com o Sport em 2018, meia chega com expectativa de fazer grande ano

O meia Marlone, de 26 anos, chegou ao Goiás com o discurso de sonhar alto. O jogador, que veio por empréstimo do Corinthians até o fim do ano, atuou pelo Sport em 2018 e acabou o ano sendo rebaixado com o Leão. Com a camisa esmeraldina, Marlone espera ter uma temporada diferente. "Chego para pensar grande. Queremos fazer un grande ano, claro que não é momento de pro...