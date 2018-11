Esporte Soluções que não emplacaram

Das soluções externas que o Goiás procurou para tentar resolver a gestão no futebol no período em que esteve na Série B, Felipe Ximenes foi um dos nomes. O dirigente, contratado assim que o clube foi rebaixado, em 2015, chegou com a tarefa de montar um time que levasse o Goiás de imediato à Série A. Entretanto, seis meses depois, Ximenes foi demitido, o planejamento ...