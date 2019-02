Esporte Sobrevivente sofre por 'não ter conseguido tirar todos' os amigos do incêndio no Flamengo Meia Felipe Cardoso usou suas redes sociais para se manifestar sobre a tragédia

Além dos jogadores e dos clubes, uma outra publicação tem chamado a atenção nas redes sociais. Felipe Cardoso tem 15 anos e é um dos atletas da base do Flamengo que treina justamente na parte do Ninho do Urubu que foi atingido na madrugada desta sexta-feira por um incêndio de grandes proporções. O meia estava no CT ...