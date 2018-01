Sobrevivente, Goiás decide vaga em na Copa São Paulo

No ritmo corrido da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Goiás disputa neste domingo (14), às 16 horas, vaga à próxima fase do torneio. O alviverde, único sobrevivente do futebol goiano na Copinha, enfrenta o Grêmio (RS), às 16 horas. O jogo será disputado em Mogi das Cruzes (SP), no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira. O vencedor da partida garantirá vaga nas oita...