Esporte Soberana na Rússia, França vai a novo patamar Após 20 anos da primeira conquista, seleção europeia é bicampeã e se iguala a Uruguai e Argentina. Final tem históricos gol contra e uso do árbitro de vídeo. Leste europeu segue sem título

A juventude e vigor da França brilharam na Copa do Mundo da Rússia. A equipe com média de idade mais baixa do torneio - 26 anos - dosou bem um estilo pragmático e eficiente para conquistar o bicampeonato mundial. Coube a Hugo Lloris erguer a taça no Estádio Luzhiniki, neste domingo (15), após a vitória por 4 a 2 sobre a valente Croácia, que sucumbiu após correr muito e ...