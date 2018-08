Esporte Sob pressão no United, Mourinho diz que ainda é um dos melhores técnicos do mundo Time sob comandando do português soma apenas 3 pontos em três rodadas, com duas derrotas seguidas

O momento do Manchester United não é bom, mas o técnico do time inglês, José Mourinho, demonstrou que segue com a língua afiada. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (31), o português garantiu que ainda é um dos melhores treinadores do mundo, citou filósofo do século XIX e ainda alfinetou comandante rivais. Ele fez estes comentários dois dias antes de a sua equipe e...