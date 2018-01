Sob olhares do novo técnico, Dragão faz jogo de nervos

“Jogo de nervos”. Esta foi a expressão utilizada pelo técnico do Atlético, João Paulo Sanches, para caracterizar o duelo entre Atlético e Anápolis, nesta quarta-feira, às 19h30, no Estádio Olímpico. O treinador faz a sua despedida do comando técnico do Dragão no confronto válido pela 5ª rodada do Goianão. No início da noite de ontem, o Atlético confirmou a contratação d...