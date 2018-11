Esporte Sob olhares de Marta, CSA goleia Juventude e volta à elite do futebol brasileiro Jhon Cley e Neto Berola, três vezes, marcaram os gols do CSA, que terminou a Série B na 2ª colocação, com 62 pontos

O CSA aproveitou a fragilidade do rebaixado Juventude, fez sua parte jogando em Caxias do Sul e está de volta à elite do futebol brasileiro. Neste sábado (24), no estádio Alfredo Jaconi, o time alagoano goleou por 4 a 0 a equipe gaúcha e conquistou o acesso na última rodada da Série B. Jhon Cley e Neto Berola, três vezes, anotaram os gols alagoanos. Com o resultado...