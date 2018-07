Esporte Sob chuva, Hamilton fatura pole na Hungria com dobradinha da Mercedes Até a sessão de classificação deste sábado, a Mercedes vinha sendo coadjuvante nas atividades para o GP da Hungria

A Mercedes contou com a ajuda da chuva para assegurar uma dobradinha na primeira fila do grid de largada do GP da Hungria, a 12ª das 21 etapas da temporada 2018 da Fórmula 1. Neste sábado, o britânico Lewis Hamilton aproveitou as condições úmidas da pista do Hungaroring para faturar a pole position, a 77ª da sua carreira, para a prova deste domingo. Até a sessão de...