Esporte Sob chuva, Hamilton domina 1º treino livre nos EUA; Vettel é apenas o quinto O piloto inglês pode ser campeão da competição, dependendo do resultado de rival

Sob chuva, o piloto inglês Lewis Hamilton dominou o primeiro treino livre do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, nesta sexta-feira, no circuito de Austin. O líder do campeonato fez a melhor volta na pista de 5.513 metros em 1min47s520, seguido pelo finlandês Valteri Bottas, seu companheiro de Mercedes, 1s304 mais lento. A Red Bull ficou em terceiro e quarto lugare...