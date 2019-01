Esporte 'Skate pode ter aceitação maior com a Olimpíada', diz Bob Burnquist Skatista é hoje o presidente da confederação brasileira da modalidade; confira a entrevista

Um dos principais nomes da história do skate no País e hoje presidente da confederação brasileira da modalidade, Bob Burnquist está empolgado com o fato de o esporte ter se tornado olímpico - mas não pela possibilidade real de poder render medalhas ao Brasil. Para ele, a ampliação da prática e a divulgação da "cultura" skatista serão os grandes ganhos. "Temos uma op...