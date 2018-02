Sistema não pode ser imposto

O secretário-geral da International Board, Lucas Brud, admite que as entidades internacionais não podem fazer nada se não houver um acordo sobre quem deve arcar com os custos. Ele lembra que, antes de iniciar os testes, os alemães tiveram o mesmo debate e, em uma primeira votação, os clubes também se negaram a arcar com os gastos. Mas um acordo acabou sendo encontrad...