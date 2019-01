Esporte Sidão, Rafael Vaz e Brenner se apresentam no Goiás para pré-temporada Jogadores se juntaram ao restante do elenco esmeraldino que ficará concentrado por 10 dias no Centro de Treinamento (CT) Edmo Pinheiro de Abreu, em Goiânia

Três reforços contratados pelo Goiás para a temporada 2019 se apresentaram, nesta quinta-feira (3), no Centro de Treinamento (CT) Edmo Pinheiro de Abreu, no Parque Anhanguera, em Goiânia. Pela manhã, o goleiro Sidão, vindo do São Paulo, e o zagueiro Rafael Vaz, que atuava na Universidad de Chile, iniciaram suas atividades pelo esmeraldino e realizaram exames médico...