Esporte Show uruguaio, CR7 perdendo pênalti e recorde para o Egito: o dia 12 da Copa no Resumão do POPULAR Segunda-feira de Mundial na Rússia marcou a formação dos primeiros confrontos de oitavas de final da competição

Nesta segunda-feira (25) a zorra ficou séria na Rússia. Os jogos da 3ª e decisiva rodada da fase classificatória dos grupos A e B do Mundial foram realizados e tivemos a formação dos dois primeiros confrontos das oitavas de final. Os detalhes e a zoeira do dia 12 da Copa você confere a partir de agora no Resumão do POPULAR. Vem comigo! (leia com a voz do Goulart de A...