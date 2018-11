Esporte Show de humorista serviu para tirar a tensão do elenco do Goiás antes do jogo do acesso Clube contratou profissional para apresentação no hotel em que a delegação estava concentrada

Na véspera do jogo em que o Goiás garantiu o acesso, a vitória por 3 a 1 sobre o Oeste, na Arena Barueri (SP), o elenco curtiu uma apresentação do humorista Matheus Ceará, no hotel em que a equipe estava concentrada em São Paulo. A ideia de oferecer o show aos jogadores e comissão técnica foi do presidente Marcelo Almeida. "Se eu estava tão tenso, pensei como estari...