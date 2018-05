Esporte Sharapova entra no Top 30 do ranking da WTA após ser semifinalista em Roma Tenista russa não figurava no Top 30 da lista desde junho de 2016

A ascensão da russa Maria Sharapova ao grupo das 30 melhores tenistas do mundo foi a principal novidade na atualização desta segunda-feira do ranking da WTA. Após avançar para as semifinais do Torneio de Roma, ela ascendeu para a 29ª colocação com 1.513 pontos. Sharapova ganhou 11 posições nesta atualização do ranking, atingindo um posto que lhe deixará na condiç...