Esporte Shanghai SIPG vence, ganha seu 1º título chinês e encerra hegemonia do Guangzhou Time chinês conta com jogadores brasileiros como Oscar e Hulk, que foi quem levantou o troféu da conquista

O Shanghai SIPG, clube defendido pelos brasileiros Hulk, Oscar e Elkeson, faturou nesta quarta-feira (07) o título do Campeonato Chinês com uma rodada de antecedência para o fim da competição ao vencer o Beijing Renhe por 2 a 1, em casa. Com o triunfo, a equipe de Xangai quebrou a hegemonia do Guangzhou Evergrande, vencedor das sete últimas edições do torneio nacion...