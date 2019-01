Esporte Sevilla rejeita proposta do Corinthians pelo lateral-esquerdo Guilherme Arana Clube paulista monitora desde o final do ano passado o jogador que vem sendo pouco aproveitado no clube espanhol

O Sevilla não aceitou a proposta do Corinthians pelo lateral-esquerdo Guilherme Arana. Segundo o Estado apurou, o clube espanhol rejeitou a proposta mais recente enviada pela diretoria do time alvinegro. O Corinthians monitora desde o final do ano passado o jogador que vem sendo pouco aproveitado no clube espanhol. De início, tentou o empréstimo até o final dest...