Sevilla confirma empréstimo de Paulo Henrique Ganso para o Amiens, da França Atleta irá reencontrar o parceiro Neymar no Campeonato Francês

O meia Paulo Henrique Ganso foi emprestado ao Amiens, da França. O jogador não vinha nem ficando no banco de reservas nos jogos do Sevilla e por isso foi negociado com o clube francês por uma temporada, com opção de compra ao término do acordo. VAMOOOOOS !!!​ La star brésilienne, Paulo Henrique Ganso, est un joueur de l’AmiensSC. L'international brésilien, qui a joué a...