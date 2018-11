Esporte Sette Câmara pode ser piloto reserva em 2019

Piloto brasileiro mais cotado a entrar na Fórmula 1 nos próximos anos, o mineiro Sérgio Sette Câmara ainda não definiu o seu futuro. Mas garante estar em negociação para virar piloto de testes na principal categoria do automobilismo mundial. As conversas estão avançadas e a McLaren surge como o possível destino, principalmente em razão do vínculo de patrocínio entre ...