Esporte Serviços e estrutura são atrações à parte na Meia Maratona de Goiânia

A 10ª Unimed Meia Maratona de Goiânia ocorre no domingo (14) e a expectativa já toma conta dos participantes. A prova é mais do que uma corrida de rua e se destaca pelas atrações, serviços e estrutura que estarão à disposição dos competidores inscritos no evento, que faz parte das festividades de comemoração dos 85 anos da capital. Após a prova, tendas de massagens e ser...