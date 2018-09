Esporte Serrinha recebe primeira rodada do Campeonato Goiano de Menores Ao todo serão 8 categorias, com times do Sub-6 ao Sub-13

O campeonato Goiano de Menores 2018 começa neste sábado (22), no estádio da Serrinha, onde ocorrerão todos os jogos da primeira rodada. A bola começa a rolar a partir das 8 horas para 49 partidas, em 8 campos. Ao todo, serão 109 equipes e mais de 2000 atletas na competição, que irão jogar em 8 categorias do Sub 6 ao Sub 13. A competição, que dará vaga para o...