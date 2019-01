Esporte Serra Dourada se garante na abertura do Goianão para que Olímpico descanse Após superar falta de manutenção e entraves burocráticos, estádio é confirmado como palco da abertura e casa do Galo nas primeiras rodadas

O Estádio Serra Dourada será palco da abertura do Campeonato Goiano. Apesar de isso já estar previsto na tabela, a definição sobre o local da partida ocorreu nesta sexta-feira, a oito dias do confronto entre Vila Nova e Aparecidense, que marca o primeiro jogo do Estadual, no dia 19, e a estreia do meia Danilo com a camisa colorada. A dúvida foi levantada por causa das...