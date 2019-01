Esporte Serra Dourada é liberado para jogos do Goianão Estádio é confirmado como palco do confronto de abertura da competição entre Vila Nova e Aparecidense

O jogo de abertura do Campeonato Goiano, entre Vila Nova e Aparecidense, no dia 19, será mesmo no Estádio Serra Dourada. A informação foi confirmada pelo presidente do Vila Nova, Ecival Martins, e pelo superintendente de esporte da Secretaria de Educação Esporte e Cultura (Seduce), Rafael Rahif. Na tabela de jogos, publicada pela Federação Goiana de Futebo...