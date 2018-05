Esporte Sergio Ramos manda mensagem para Salah, mas imprensa egípcia critica zagueiro Jogador espanhol postou uma mensagem no Twitter e desejou boa recuperação para o atacante do Liverpool

O zagueiro Sergio Ramos, do Real Madrid, foi duramente criticado por ter ocasionado a lesão na principal estrela do Liverpool, o egípcio Mohamed Salah. No lance da contusão, os jogadores se enrolaram. Ramos meio que segurou Salah, os dois caíram no gramado e o egípcio machucou o ombro esquerdo. Na manhã deste domingo, Sergio Ramos postou uma mensagem no Twitter....