Esporte Serginho brilha, Kashima elimina Chivas e vai enfrentar Real Madrid no Mundial O time japonês volta a campo na quarta-feira (19), para enfrentar o Real Madrid, pela semifinal da competição

O Kashima Antlers venceu o Chivas Guadalajara por 3 a 2, em partida pelas quartas de final do Mundial de Clubes, no estádio Hazza Bin Zayed, em Al Ain, nos Emirados Árabes. O time japonês vai reeditar com o Real Madrid o duelo da final da competição de 2016. Na ocasião, o Kashima foi derrotado por 4 a 2. Em sua primeira participação no Mundial, o Chivas dominou o p...