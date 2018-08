Esporte Serena Williams vence só um game contra Konta nos EUA e sofre pior derrota da carreira Na sua gloriosa carreira, com 23 títulos de Grand Slam, Serena nuca havia sofrido uma derrota tão acachapante

Serena Williams sofreu uma dura derrota nesta terça-feira. Em sua estreia no Torneio de San Jose, nos Estados Unidos, a ex-número 1 do mundo perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, para a britânica Johanna Konta, a 48ª colocada no ranking da WTA, em apenas 52 minutos. Na sua gloriosa carreira, com 23 títulos de Grand Slam, Serena nuca havia sofrido uma...