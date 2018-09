Esporte Serena Williams é multada em US$ 17 mil por briga com juiz A tenista chamou o árbitro Carlos Ramos de "ladrão e mentiroso"

O comportamento da tenista norte-americana Serena Williams na derrota para a japonesa Naomi Osaka na final feminina do US Open ainda divide opiniões na imprensa e entre torcedores. Apesar do título inédito da tenista de apenas 20 anos, o confronto foi marcado pela confusão entre Williams, atual 16ª colocada no ranking da WTA, e o árbitro portug...