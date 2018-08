Esporte Serena arrasa alemã e encara irmã Venus na 3ª rodada do US Open As duas se enfrentarão pela 30ª vez na história. Mais nova, Serena leva vantagem no confronto direto

Ganhando embalo no US Open, Serena Williams fez mais uma vítima nesta quarta-feira. A ex-número 1 do mundo precisou de apenas 1h07min para vencer o seu segundo jogo no Grand Slam norte-americano ao superar a alemã Carina Witthoeft por 2 sets a 0, com duplo 6/2. Na sequência, sua adversária será a sua própria irmã, Venus Williams. Após uma estreia com irregularidades nos pr...