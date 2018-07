Esporte 'Será o jogo do Neymar', prevê Thiago Silva antes de Brasil x México O zagueiro também reconheceu a necessidade de o Brasil não cometer erros graves no confronto

Ainda que tenha marcado um gol contra a Costa Rica e se destacado contra a Sérvia, Neymar ainda não brilhou na Copa do Mundo da Rússia como o seu talento permite. Mas o início dos mata-matas, com o duelo desta segunda-feira com o México, em Samara, pode ser o cenário ideal para isso, como destacou neste domingo, em entrevista coletiva, Thiago Silva. O zagueiro é comp...