O empate com o Vila Nova no último sábado por 2 a 2, no Antônio Accioly, não desanimou o Atlético para o restante da Série B em busca do acesso, mas serviu para ligar o alerta vermelho do time. Apesar de ter a mesma pontuação da equipe colorada (45), a tabela do Dragão nestas últimas oito rodadas é bem mais complicada que a do rival.

Nas próximas três rodadas o Atlético encara times que estão brigando para não cair. Já nesta sexta-feira, pela 31ª rodada, recebe o penúltimo colocado Sampaio Corrêa. Em seguida, sai para encarar o Brasil de Pelotas, 15º colocado, no Estádio Bento Freitas. Depois, o Dragão visita, em Varginha (MG), o Boa Esporte, lanterna do campeonato, que recentemente venceu o Goiás, por 1 a 0, jogando em casa.

Apesar de essas equipes tratarem cada jogo como uma final para fugir do rebaixamento, o Atlético precisa tentar pontuar em cima delas porque logo em seguida tem três confrontos diretos pela briga ao acesso. Pelas 34ª e 35ª rodadas, o time recebe, no Accioly, Fortaleza e Avaí, respectivamente. O time cearense é o líder da competição e forte candidato ao título. Já o Leão da Ilha segue brigando para segurar uma vaga no G4. Atualmente, é o 4º colocado.

Logo em seguida, é a vez do Dragão visitar o CSA, atual 3º colocado. Para fechar a tabela, o Dragão recebe o São Bento e visita o Paysandu.

Para o goleiro Jefferson, os dois pontos perdidos diante do Vila Nova podem fazer muita falta mais na frente, já que o rival colorado é um adversário direto na briga pelo acesso e a tabela do Dragão é mais difícil. “Sem sombra de dúvidas que o resultado no clássico foi pior para nós. Temos de parar de dar bobeiras no final dos jogos, o campeonato não permite mais isso, está cada vez afunilando mais. Agora, temos a obrigação de vencer em casa e buscar vitórias fora”, destacou o jogador.

Com o resultado do último sábado, o Atlético completou quatro jogos consecutivos sem vencer na competição (dois empates e duas derrotas). Nos últimos dois (contra Figueirense e Vila Nova), o time saiu atrás no placar, conseguiu a virada, mas cedeu o empate.

Para o técnico Claudio Tencati, esse é um detalhe que o preocupa, já que esta situação é um sinal de nervosismo demonstrado pelo grupo quando o jogo aperta. “É algo a ser corrigido, mas também é sobre maturidade. Estamos em um momento da competição que o nível de firmeza, de pensar e agir durante o jogo precisam ser maiores”, destacou Tencati, que também alertou que não apenas o sistema defensivo do Dragão (que é o pior da Série B com 43 gols sofridos) é o problema.

“Criticam muito os dois zagueiros (Oliveira e Gilvan), mas o que peca é o sistema defensivo. Muitas vezes, jogadores de outras áreas também pecam no nível de concentração. Vou passar orientações, mas enxergo que não tem mais para onde fugir, temos de fazer alterações urgentes em alguns setores”, cravou o treinador.