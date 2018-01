Separação de torcidas será feita por grades e policiais

O Vila Nova será o mandante do clássico de hoje, às 17 horas, no Estádio Olímpico, diante do Atlético, pela 4ª rodada do Campeonato Goiano. Será o primeiro jogo em que a praça esportiva receberá duas torcidas de times da capital - o duelo entre Goiás e Vila Nova foi com torcida única do alviverde.

O Tigre disponibilizou uma carga limitada de ingressos para o rival (17,1% do total de 12.300 bilhetes). A separação das torcidas no estádio ocorrerá por meio de grades e com cordão de isolamento de policiais militares.

As entradas também serão separadas. Os vilanovenses terão acesso por três portões e os atleticanos, por um.