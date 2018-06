Esporte Senegal bate Polônia e fatura 1ª vitória da África na Copa do Mundo O time do craque Sadio Mané venceu o rival por 2 a 1 e deu importante passo rumo à classificação

Festa africana em Moscou. Senegal conquistou a primeira vitória entre as seleções do continente na Copa do Mundo da Rússia. Em jogo disputado contra a Polônia, no Spartak Stadium, na capital do país, o time do craque Sadio Mané venceu o rival por 2 a 1 e deu importante passo rumo à classificação para as oitavas de final no Grupo H do Mundial. Os primeiros 15 minutos ...