Seminário discute presença da figura feminina no âmbito desportivo

Buscando destacar a presença feminina no esporte, será realizado nesta sexta-feira, a partir das 19 horas e neste sábado, entre 8h e 20h, o 1º Seminário Goiano Sobre a Figura Feminina no Âmbito Desportivo. Idealizado pelas estudantes de Direito, Laís Ohana, Paola Lohany e Christhiane Souza, o seminário terá como objetivo transparecer as diversas mulheres atuantes em diversas áreas do desporto nacional.

Ao todos, serão oito palestrantes, que irão discorrer sobre suas respectivas áreas: direito desportivo, radiojornalismo, assessoria esportiva, entre outros. A ideia é expor, que existem diversas formas de atuações para as mulheres que almejam profissionalização no âmbito desportivo.

“É um evento relevante, haja vista que é um campo pouco explorado pelas mulheres. Muitas têm interesse de atuar na área, mas não tem conhecimento de como dar início nesse mercado. Vai ter com certeza um público grande de estudante e profissionais. Será importante fomentar todo o universo desportivo de modo geral, como sendo também um ramo para as mulheres explorarem”, explica a advogada do Vila Nova, Neliana Fraga, uma das palestrantes do evento.

As inscrições, gratuitas, podem ser realizadas clicando aqui e no local do evento. O seminário será realizado no Auditório Jaime Câmara, da Câmara Municipal de Goiânia, localizado na Avenida Goiás (Centro).