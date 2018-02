Semana de treinos e visitas em Goiânia

A seleção brasileira masculina de basquete desembarca em Goiânia nesta segunda-feira (19). Comissão técnica e jogadores serão apresentados, às 17 horas, e já treinam no Goiânia Arena. A semana do Brasil será de treinos até quinta-feira (22), dia que enfrenta a Colômbia, pelas Eliminatórias das Américas do Mundial Fiba 2019, no Goiânia Arena, às 19 horas. Durant...