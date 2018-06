Esporte Sem Vinícius Leite, ataque do Vila Nova terá novidade

Sem poder escalar o atacante Vinícius Leite, o técnico Hemerson Maria, do Vila Nova, fará ao menos uma mudança no time titular que vai enfrentar o Atlético amanhã, às 18h30, no Serra Dourada. Vinícius Leite teve de deixar o campo após se chocar com um jogador adversário no empate (1 a 1) com o Guarani, em Campinas (SP). O atacante passou mal e teve de ser atendido ...