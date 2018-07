Esporte Sem uniforme 'da sorte', Croácia usará cores tradicionais na final da Copa Com a camisa quadriculada vermelha e branca, os croatas disputaram apenas uma partida na Copa do mundo, a vitória sobre a Nigéria

A Fifa anunciou nesta quinta-feira (12) os uniformes que serão utilizados por França e Croácia na decisão da Copa do Mundo, domingo, em Moscou. E ambos estarão com suas cores tradicionais: os franceses de azul e os croatas com a camisa quadriculada vermelha e branca. Apesar de estas serem suas cores e tomarem o uniforme croata há muito tempo, na Copa do Mundo da Rús...