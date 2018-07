Esporte Sem Tite, Fifa divulga 11 concorrentes ao prêmio de melhor técnico masculino Principal surpresa da lista é a presença do técnico da seleção russa, Stanislav Cherchesov

A Fifa divulgou nesta terça-feira (24) a lista dos 11 concorrentes ao prêmio de melhor técnico do futebol masculino. Tite, da seleção brasileira, ficou fora da disputa que terá a cerimônia de premiação no dia 24 de setembro, em Londres. Didier Deschamps, que comandou a França na conquista da Copa do Mundo da Rússia, está entre os indicados. Outro francês candidato a...